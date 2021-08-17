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Учебный год вузы начнут в смешанном формате. Только 30% российских студентов сделали прививки

Российские вузы начнут учебный год в смешанном формате обучения. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий по итогам заседания Российского союза ректоров 17 августа.

Потоковые лекции будут проходить в онлайн формате, а практические занятия — в очном. В российских вузах привились от коронавируса 60% сотрудников и около 30% студентов. При этом при заселении в общежития справки о вакцинации в обязательном порядке требовать не будут.

«Принято решение, что ребята будут селиться в общежития [без сертификата о вакцинации] независимо [от того], откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем», — цитирует ТАСС Садовничего.

Также обсуждается возможность приема в вузы РФ студентов из всех стран, а не только тех, чьи границы открыты.

Ранее непривитым студентам Первого меда в Петербурге пригрозили отчислением, а в СПбГУ решили не требовать справки при заселении в общежития.

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