Учебный год вузы начнут в смешанном формате. Только 30% российских студентов сделали прививки

Потоковые лекции будут проходить в онлайн формате, а практические занятия — в очном. В российских вузах привились от коронавируса 60% сотрудников и около 30% студентов. При этом при заселении в общежития справки о вакцинации в обязательном порядке требовать не будут.



«Принято решение, что ребята будут селиться в общежития [без сертификата о вакцинации] независимо [от того], откуда они приехали, но нужно соблюдать меры предосторожности: температура, возможно, ПЦР будет со временем», — цитирует ТАСС Садовничего.