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В СПбГУ решили не требовать справки о вакцинации при заселении в общежития

Санкт-Петербургский государственный университет не будет требовать от студентов сертификаты о вакцинации от коронавируса для заселения в общежития. Об этом «Фонтанке» 11 августа сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее на сайте учреждения сообщалось, что в текущем сезоне университет будет заселять студентов в общежития только при наличии справки о перенесенном заболевании, сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о медицинском отводе.

«Организация поселения обучающихся в общежития СПбГУ будет организована без учета названных рекомендаций», — уточнили в вузе.

Там объяснили, что это связано с новыми разъяснениями представителей Минобрнауки, которые были оглашены накануне, 10 августа. В соответствии с ними отсутствие справки не является основанием для недопуска студента в общежитие или кампус.

Еще в конце июля председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов заявил, что совет принял решение рекомендовать вузам допускать к очному учебному процессу только студентов с антителами, сертификатами о вакцинации или при наличии медотвода. В Минобрнауки РФ также посчитали целесообразным требовать со студентов справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие.

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