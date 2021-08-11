В СПбГУ решили не требовать справки о вакцинации при заселении в общежития

Ранее на сайте учреждения сообщалось, что в текущем сезоне университет будет заселять студентов в общежития только при наличии справки о перенесенном заболевании, сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о медицинском отводе.



«Организация поселения обучающихся в общежития СПбГУ будет организована без учета названных рекомендаций», — уточнили в вузе.

Там объяснили, что это связано с новыми разъяснениями представителей Минобрнауки, которые были оглашены накануне, 10 августа. В соответствии с ними отсутствие справки не является основанием для недопуска студента в общежитие или кампус.