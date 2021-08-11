В СПбГУ решили не требовать справки о вакцинации при заселении в общежития

Ранее на сайте учреждения сообщалось, что в текущем сезоне университет будет заселять студентов в общежития только при наличии справки о перенесенном заболевании, сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о медицинском отводе.
«Организация поселения обучающихся в общежития СПбГУ будет организована без учета названных рекомендаций», — уточнили в вузе.
Там объяснили, что это связано с новыми разъяснениями представителей Минобрнауки, которые были оглашены накануне, 10 августа. В соответствии с ними отсутствие справки не является основанием для недопуска студента в общежитие или кампус.
Еще в конце июля председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов заявил, что совет принял решение рекомендовать вузам допускать к очному учебному процессу только студентов с антителами, сертификатами о вакцинации или при наличии медотвода. В Минобрнауки РФ также посчитали целесообразным требовать со студентов справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие.