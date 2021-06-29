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В общежитие по ПЦР-тесту. Вузам Петербурга рекомендовали допускать до очных занятий только студентов с антителами

Только привитые и переболевшие коронавирусом студенты смогут учиться очно в вузах Петербурга

Учебный год в смешанном формате рекомендовано начать вузам Петербурга. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, выступая на заседании Российского союза ректоров 29 июня.

«Советом ректоров вузов СПБ было принято решение рекомендовать вузам принять участие в смешанной форме обучения с 1 сентября, учитывая допуск к очному обучению при наличии [сертификата о] вакцинации, документов о наличии антител или противопоказаниях к вакцинации», — цитирует Демидова ТАСС.

По словам Демидова, ещё обсуждается вопрос заселения в общежития. Совет ректоров города и области рекомендовал запрашивать у совершеннолетних студентов ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Однако пока нет решения по несовершеннолетним студентам колледжей.

Из-за пандемии коронавируса вузы Петербурга сохраняют смешанный формат обучения.

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Комментарии (5)

260965961
Мой внучатый племянник живёт у меня дома. Причём тут общежития?
Владислав М
Чиновники хотят попрать право молодёжи на образование?
266081655
Дождёмся ли очных занятий в ближайшем будущем? Едва ли..... Везде в мире правит удалёнка....
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