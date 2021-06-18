«Жёсткого императива нет». Вузы Петербурга не планируют возвращаться к тотальной удалёнке

«Мы весь год прожили, обучая студентов в смешанном формате. Он предполагает изменение пропорций между очным форматом и онлайном, в рамках одного вуза это можно регулировать. Сейчас, когда санэпидемиологическая обстановка изменилась, многие вузы увеличили процент удалёнки. Но обращаю внимание, что студенты сейчас в основном на сессии. Никто не ходит массово в аудитории», — отметил он.



Министерство просвещения, в ведомстве которого находятся школы и педагогические вузы, рекомендовало университетам перейти на дистанционный формат обучения. По словам Демидова, по другим министерствам «жёсткого императива» в этом вопросе нет.