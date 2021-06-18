FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +28
72.50р86.70р
ЕВРО-2020Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхКому нельзя делать прививкуОбраз жизни
0
Печать

«Жёсткого императива нет». Вузы Петербурга не планируют возвращаться к тотальной удалёнке

Вузы Петербурга не будут возвращаться к полному дистанту в третью волну коронавируса

Вузы Петербурга сохраняют смешанный формат обучения. Об этом «Фонтанке» сообщил председатель Совета ректоров города и Ленобласти Алексей Демидов 18 июня.

«Мы весь год прожили, обучая студентов в смешанном формате. Он предполагает изменение пропорций между очным форматом и онлайном, в рамках одного вуза это можно регулировать. Сейчас, когда санэпидемиологическая обстановка изменилась, многие вузы увеличили процент удалёнки. Но обращаю внимание, что студенты сейчас в основном на сессии. Никто не ходит массово в аудитории», — отметил он.

Министерство просвещения, в ведомстве которого находятся школы и педагогические вузы, рекомендовало университетам перейти на дистанционный формат обучения. По словам Демидова, по другим министерствам «жёсткого императива» в этом вопросе нет.

До конца июня вузы должны определиться с форматом вступительных испытаний. В прошлом году из-за коронавируса приёмная кампания проходила полностью онлайн.

Ранее в Петербурге ввели дистант СПбГЭУ и РГПУ им. Герцена.

© Фонтанка.Ру

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний