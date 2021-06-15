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«Минимизировать очное присутствие». Минпросвещения рекомендует вузам уйти на «удаленку»

Минпросвещения переводит на удаленку все свои вузы

Высшие учебные заведения, подведомственные министерству просвещения России, должны перевести функционирование в удаленный формат. Это следует из письма руководителям образовательных организаций от 14 июня, подписанного директором департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвета Андреем Милехиным.

В документе говорится, что в целях противодействия распространению коронавируса департамент рекомендует подведомственным вузам с 14 по 20 июня проводить обучение, принимать экзамены и зачеты с применением дистанционных технологий.

Кроме того, в ведомстве попросили «минимизировать очное присутствие работников» и организовать их работу в удаленном формате. Сохранять очное присутствие рекомендуется только сотрудникам, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры организаций.

Источник «Фонтанки» в петербургском РГПУ им. Герцена подтвердил, что вуз переходит на дистанционный формат. При этом в учебном заведении не исключают, что удаленка продлится не до 20 июня, а до конца учебного года. Минобразования подчиняются только педагогические вузы. По данным нашего издания, в учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, на полночь 15 июня аналогичные рекомендации не приходили.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

fedorsmolov
Чем больше идиотизма тем лучше!
xepnuminu
fа чё там на газпрём арене?
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