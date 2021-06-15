«Минимизировать очное присутствие». Минпросвещения рекомендует вузам уйти на «удаленку»

В документе говорится, что в целях противодействия распространению коронавируса департамент рекомендует подведомственным вузам с 14 по 20 июня проводить обучение, принимать экзамены и зачеты с применением дистанционных технологий.



Кроме того, в ведомстве попросили «минимизировать очное присутствие работников» и организовать их работу в удаленном формате. Сохранять очное присутствие рекомендуется только сотрудникам, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры организаций.



Источник «Фонтанки» в петербургском РГПУ им. Герцена подтвердил, что вуз переходит на дистанционный формат. При этом в учебном заведении не исключают, что удаленка продлится не до 20 июня, а до конца учебного года. Минобразования подчиняются только педагогические вузы. По данным нашего издания, в учебные заведения, подведомственные Минобрнауки, на полночь 15 июня аналогичные рекомендации не приходили.

