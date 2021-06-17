СПбГЭУ уходит на дистант приказом ректора. Студенты не то чтобы расстроились

Ещё один петербургский вуз прислушался к рекомендациям Минпросвещения и уходит на дистанционное обучение. Речь идёт о Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Приказ подписан 17 июня ректором Игорем Максимцевым.

«В связи с последними указаниями от Правительства РФ и ухудшением эпидемиологической обстановки, наш ВУЗ также переходит на дистанционный формат с 21 июня. Экзамены будут проходить также по расписанию с применением прежних программ дистанционного обучения», — сообщается в группе студсовета СПбГЭУ.