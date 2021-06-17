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СПбГЭУ уходит на дистант приказом ректора. Студенты не то чтобы расстроились

Ещё один петербургский вуз прислушался к рекомендациям Минпросвещения и уходит на дистанционное обучение. Речь идёт о Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Приказ подписан 17 июня ректором Игорем Максимцевым.

«В связи с последними указаниями от Правительства РФ и ухудшением эпидемиологической обстановки, наш ВУЗ также переходит на дистанционный формат с 21 июня. Экзамены будут проходить также по расписанию с применением прежних программ дистанционного обучения», — сообщается в группе студсовета СПбГЭУ.

При этом нельзя сказать, что студентов новость огорчила. «Как жаль, что сессию придётся сдавать в дистанционном формате... Я горел желанием показать все свои познания в различных изученных областях на очных экзаменах, но, видимо, не в этом году…» — иронизирует в комментариях один из учащихся. Другие ограничились стикерами с надписью «Ура!».

Ранее стало известно об уходе на дистант РГПУ им. Герцена. 14 июня руководителям образовательных учреждений поступило письмо от Министерства просвещения России, в котором говорилось о необходимости перехода на удалённый формат обучения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

xepnuminu
зачем нужен ректор студентам на дистанте?
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