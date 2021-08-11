FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
10
Печать

СПбГУ начнет «фильтровать» студентов при заселении в общежития. Места дадут только привитым, переболевшим и при наличии медотвода

Студентов СПбГУ будут заселять в общежития при наличии антител, вакцинации или медотвода

Санкт-Петербургский государственный университет в текущем сезоне будет заселять студентов в общежития только при наличии справки о перенесенном заболевании, сертификата о вакцинации от коронавируса или медицинском отводе. Об этом сообщается на сайте вуза по итогам ректорского совещания.

При этом антитела учитываются, если только студент перенес заболевание в течение последних шести месяцев. Также из-за пандемии COVID-19 обучение в вузе с 1 сентября будет проходить в смешанном формате. Занятия будут проводиться как очно, так и дистанционно.

Как рассказывала «Фонтанка», это не первый петербургский университет, который ввел подобные правила. В конце июля требования при заселении в общежития появились на сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Об изменениях также сообщали в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. В начале августа непривитым студентам Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова пригрозили отчислением.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

VF812
Все правильно. На дистант и пусть жилье снимают, раз такие принципиальные.
AlBerkut
СПбГУ?
Скрывают!
А наличие мин(зачёркнуто) ковида НЕ ДОКАЗАНО!!! 😉😂
М.Венедиктов
Интересный это документ на сайте СПбГУ: «… на сегодняшний день количество студентов и сотрудников, которые прошли вакцинацию … не превышает 3000. Эти цифры явно недостаточны для формирования коллективного иммунитета» - формирование коллективного иммунитета в рамках отдельно взятого ВУЗа/общежития это что-то интересное, такая отдельная популяция СПбГУ. Как они там лечебное дело преподают?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний