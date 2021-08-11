СПбГУ начнет «фильтровать» студентов при заселении в общежития. Места дадут только привитым, переболевшим и при наличии медотвода

Санкт-Петербургский государственный университет в текущем сезоне будет заселять студентов в общежития только при наличии справки о перенесенном заболевании, сертификата о вакцинации от коронавируса или медицинском отводе. Об этом сообщается на сайте вуза по итогам ректорского совещания.



При этом антитела учитываются, если только студент перенес заболевание в течение последних шести месяцев. Также из-за пандемии COVID-19 обучение в вузе с 1 сентября будет проходить в смешанном формате. Занятия будут проводиться как очно, так и дистанционно.

