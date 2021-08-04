Непривитым студентам Первого меда в Петербурге пригрозили отчислением

Как сообщил проректор по учебной работе вуза Андрей Яременко, которого 4 августа цитирует «Интерфакс», в случае если студент болеет и не может быть вакцинирован, ему будет предложен перевод на другой факультет. «Иначе он будет просто отчислен по состоянию здоровья в связи с невозможностью прохождения производственной практики»,— отметил Яременко.



При этом студентов, которые ещё не достигли 18-летнего возраста, будут расселять в общежития с учётом этого фактора.



Обучение в Первом меде в сентябре, скорее всего, начнётся в так называемом гибридном формате. Предполагается, что те, кто не может быть привит, будут получать знания дистанционно.

