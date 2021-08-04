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Непривитым студентам Первого меда в Петербурге пригрозили отчислением

Руководство Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова рассчитывает, что все совершеннолетние студенты вуза к зиме будут привиты от коронавируса.

Как сообщил проректор по учебной работе вуза Андрей Яременко, которого 4 августа цитирует «Интерфакс», в случае если студент болеет и не может быть вакцинирован, ему будет предложен перевод на другой факультет. «Иначе он будет просто отчислен по состоянию здоровья в связи с невозможностью прохождения производственной практики»,— отметил Яременко.

При этом студентов, которые ещё не достигли 18-летнего возраста, будут расселять в общежития с учётом этого фактора.

Обучение в Первом меде в сентябре, скорее всего, начнётся в так называемом гибридном формате. Предполагается, что те, кто не может быть привит, будут получать знания дистанционно.

Ранее «Фонтанка» писала, что некоторые петербургские вузы уже начали заселять в общежития только с прививкой или медотводом.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
На кой нам бес врачи с таким народом-богатырем. Мы от трудностей крепчаем и не можем жить без малины в противогазе. А эти умники путь пиццу по домам развозят.
AP-SPb
Да, наверно студенты-медики самая тяжёлая группа населения - уже знают и понимают, что эту жижу колоть нельзя ни под каким соусом, но еще нет опыта/связей чтобы слить в раковину как делает большинство грамотных врачей. Не позавидуешь ребятам.
Аппаратчик мокрой классификации
Будущий врач! Верь Роспотребнадзору! :))
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