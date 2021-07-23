На сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения опубликовано объявление, что теперь к обязательным документам для получения койко-места в общежитии необходимо приложить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о медицинском отводе.
Подобная практика также начала действовать и в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. Там «Фонтанке» уточнили, что студентов заселяют в общежития и при подтверждении наличия антител.
Ранее председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, как писала «Фонтанка», заявил, что совет принял решение рекомендовать вузам допускать к очному учебному процессу только студентов с антителами, сертификатами о вакцинации или при наличии медотвода. В конце июня Демидов говорил, что вопрос о заселении в общежития при наличии ПЦР-тестов или прививки пока обсуждается.