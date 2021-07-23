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Прививка или медотвод. Петербургские вузы начали менять правила заселения студентов в общежития

Петербургские вузы начали заселять в общежития только с прививкой или медотводом

Университеты Петербурга в этом сезоне начали зачислять в общежития только тех студентов, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или медотвод. Как стало известно «Фонтанке», такой «фильтр» появился как минимум в двух вузах.

На сайте Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения опубликовано объявление, что теперь к обязательным документам для получения койко-места в общежитии необходимо приложить сертификат о вакцинации от коронавируса или справку о медицинском отводе.

Фото: фрагмент скриншота с сайта gukit.ru
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Подобная практика также начала действовать и в Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. Там «Фонтанке» уточнили, что студентов заселяют в общежития и при подтверждении наличия антител.

Ранее председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, как писала «Фонтанка», заявил, что совет принял решение рекомендовать вузам допускать к очному учебному процессу только студентов с антителами, сертификатами о вакцинации или при наличии медотвода. В конце июня Демидов говорил, что вопрос о заселении в общежития при наличии ПЦР-тестов или прививки пока обсуждается.

Фото: фрагмент скриншота с сайта gukit.ru

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Комментарии (9)

266094080
Поддельные справки станут еще дешевле.
Маргaрита
Какой медотвод? Врачи боятся давать медотвод. На сегодняшний день нет четкой системы получения медицинских отводов от вакцинации от коронавируса. Поэтому люди умирают после вакцины, из-за того что были противопоказания, а врачи не стали это учитывать.
Antuan Rokanten
Не сметь проводить эксперименты над людьми!
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