Роспотребнадзор анонсировал регистрацию пятой вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора сообщила о скором появлении еще одного препарата от COVID-19.
«На подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса», — цитирует 17 августа заявление Анны Поповой ТАСС. При этом глава Роспотребнадзора не уточнила, о каком препарате идет речь.
Глава центра «Вектор» Ринат Максютов ранее рассказал, что уже в августе в РФ могут зарегистрировать препарат «Эпиваккорона-Н». «Фонтанка» сообщала, что новая конструкция позволит на 30% проще производить препарат, тем самым нарастив объемы выпуска. Это подтвердили в самом «Векторе».
Сейчас в РФ регистрацию прошли 4 отечественных препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» или «Спутник Лайт». В Петербурге также разрабатывают вакцину под рабочим названием «Аврора». Данные об эффективности нового препарата надеются получить к концу года. При этом «Авророй» ей, судя по всему, уже не быть — это название застолбил «Вектор» для своего препарата.