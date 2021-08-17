FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

Пять дел за три дня. В Петербурге всплеск преступлений против силовиков

СК заявил о росте преступлений против порядка управления в Петербурге и напомнил об ответственности

Рост преступлений против ответственных за правопорядок фиксирует в Петербурге Следственный комитет. Кроме жителя Шушар, изгонявшего полицейских молотком, горожане за выходные отличились ещё на четыре уголовных дела.

Как сообщили в ведомстве 17 августа, с пятницы по воскресенье насилие против представителей власти применяли в Кировском, Невском и Пушкинском районах. Деятельно агрессивны были те, в отношении кого полицейские составляли административные протоколы.

Всего правонарушители получили четыре дела по части 1 статьи 318 УК — за неопасное для жизни насилие. Одно возбуждено по статье о посягательстве на жизнь полицейского (317 УК). В воскресенье, 15 августа, наряд приехал на сообщение о пьяном скандале в Шушарах и нарвался на нетрезвого с молотком. Один из сотрудников, как уточняли в СК, получил множественные удары, второму пришлось стрелять в дебошира, чтобы защитить сослуживца и себя.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предостерегает о недопустимости применения насилия в отношении представителей власти, а также напоминает об уголовной ответственности за совершение указанных деяний», — напоминает пресс-служба. Применение насилия, которое сочтут неопасным для жизни и здоровья, может стоить максимум пяти лет свободы. Санкции более серьёзной 317-й статьи предусматривают от 12 лет до пожизненного.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265929496
Нетрезвого с молотком, вероятно, можно усмирить электрошокером? Это что же за силовые структуры, которые не могут усмирить дебошира, ранее чем получат "множественные удары"?
Свободу Лёхе!
Удивительное рядом: Вот есть какой-то процент населения - потенциальные насильники и, вот население решило оградить себя от насилия, сбросившись налогами на создание специальной такой структуры (и не одной!)), которая стояла бы на линии фронта между насилием и мирными гражданами. А что делает эта хитрая структура..., - придумывает закон, по которому насильник подумает: влеплю-ка я лучше мирному гражданину, там сроки поменьше, если что..) А вот этих, которые вроде бы могут быть и подготовлены как раз для борьбы с насилием, лучше обойду стороной.. Красиво их законы переводят насилие на мирных граждан..
Avan Avanesov
против порядка управления...
Надо ж так написать
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний