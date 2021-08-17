Пять дел за три дня. В Петербурге всплеск преступлений против силовиков

Рост преступлений против ответственных за правопорядок фиксирует в Петербурге Следственный комитет. Кроме жителя Шушар, изгонявшего полицейских молотком, горожане за выходные отличились ещё на четыре уголовных дела.



Как сообщили в ведомстве 17 августа, с пятницы по воскресенье насилие против представителей власти применяли в Кировском, Невском и Пушкинском районах. Деятельно агрессивны были те, в отношении кого полицейские составляли административные протоколы.

Всего правонарушители получили четыре дела по части 1 статьи 318 УК — за неопасное для жизни насилие. Одно возбуждено по статье о посягательстве на жизнь полицейского (317 УК). В воскресенье, 15 августа, наряд приехал на сообщение о пьяном скандале в Шушарах и нарвался на нетрезвого с молотком. Один из сотрудников, как уточняли в СК, получил множественные удары, второму пришлось стрелять в дебошира, чтобы защитить сослуживца и себя.