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Полицейский приехал разнимать драку в Шушарах и получил по голове молотком. Агрессора успокаивали пулей

Полицейский выстрелил в жителя Шушар, который с молотком напал на сослуживца

Сотрудник полиции подвергся нападению в Пушкинском районе Петербурга. Приехавший на вызов наряд хозяин квартиры встретил пьяной удалью и молотком, в больнице двое.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, около шести часов утра 15 августа в экстренные службы поступила информация о бытовом скандале на Пушкинской улице, 20, на место выехали полицейские. В квартире они застали 42-летнего хозяина, который был, очевидно, навеселе и не собирался сдаваться без боя.

«Злоумышленник сразу напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове. В ответ второй полицейский в соответствии с ФЗ «О полиции» из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его», — рассказали в главке.

Раненого госпитализировали, пострадавший от его действий сотрудник также попал в больницу. Материалы по факту случившегося направлены в Следственный комитет, в перспективе возбуждение уголовного дела.

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Комментарии (5)

darkwing-duck
Ну как обычно, Шушары - ещё один городской криминалитет.
Догоним и перегоним Португалию
Там на одного русского, 10 друзей Володи, знакомого из центра туда переехал, не по своей воли. Показывал список детей в школе . Дочка у него в 3 классе, 43 человека на класс из них 7 фамилий русские. Так держать, скоро мы как афганцы, побежим из своей страны.
Владислав М
Прозевать несколько ударов молотком по голове, это какой профессионализм и реакция должны быть у полицейских.
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