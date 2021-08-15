Полицейский приехал разнимать драку в Шушарах и получил по голове молотком. Агрессора успокаивали пулей

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, около шести часов утра 15 августа в экстренные службы поступила информация о бытовом скандале на Пушкинской улице, 20, на место выехали полицейские. В квартире они застали 42-летнего хозяина, который был, очевидно, навеселе и не собирался сдаваться без боя.



«Злоумышленник сразу напал на сотрудника полиции и несколько раз ударил его молотком по голове. В ответ второй полицейский в соответствии с ФЗ «О полиции» из своего табельного оружия выстрелил в нападавшего, ранив его», — рассказали в главке.

