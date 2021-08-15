Нападение с молотком на полицейского в Шушарах стало уголовным делом. Подозреваемого стерегут в больнице

Как сообщает петербургский Следком 15 августа, попытку отбиться от полицейских следствие квалифицировало как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкции статьи 317 УК предусматривают от 12 лет до пожизненного лишения свободы, либо смертную казнь, мораторий с которой в России не снят.



Полицейский пострадал утром в воскресенье на Пушкинской улице, 20, в Шушарах, куда наряд приехал по сообщению о бытовом скандале. В квартире на сотрудника бросился 42-летний нетрезвый хозяин с молотком.

