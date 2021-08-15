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Нападение с молотком на полицейского в Шушарах стало уголовным делом. Подозреваемого стерегут в больнице

Избивший полицейского молотком в Шушарах стал подозреваемым по уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского в Пушкинском районе Петербурга. Схватившийся за молоток мужчина может сесть надолго.

Как сообщает петербургский Следком 15 августа, попытку отбиться от полицейских следствие квалифицировало как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкции статьи 317 УК предусматривают от 12 лет до пожизненного лишения свободы, либо смертную казнь, мораторий с которой в России не снят.

Полицейский пострадал утром в воскресенье на Пушкинской улице, 20, в Шушарах, куда наряд приехал по сообщению о бытовом скандале. В квартире на сотрудника бросился 42-летний нетрезвый хозяин с молотком.

«Нанёс одному из сотрудников множественные удары молотком в область головы и туловища. Второй сотрудник, защищая себя и коллегу, применил табельное оружие, произведя выстрел в сторону нападавшего», — уточняют в СК.

Житель Шушар в больнице с огнестрельным ранением, его палата под охраной. Избитый им сотрудник также остаётся в стационаре.

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Комментарии (5)

Артём Новиков
Желательно медальку во всё заднее место....🤣
zelf
Полицайчику срочно медальку выписать.
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