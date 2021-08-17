Талибам* запретили занимать пустые здания посольств

Руководство «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) запретило своим членам занимать пустые здания посольств в Афганистане.



«На всех уровнях следить за тем, чтобы мы не проявляли неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане», — цитирует 17 августа распоряжение движения Al Arabiya.

Членам «Талибана»* запретили занимать здания посольств, которые освободились после эвакуации дипломатов. Также боевикам нельзя останавливать посольские машины.

