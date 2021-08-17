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Талибам* запретили занимать пустые здания посольств

Руководство «Талибана»* (признан террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) запретило своим членам занимать пустые здания посольств в Афганистане.

«На всех уровнях следить за тем, чтобы мы не проявляли неуважения к присутствию какой-либо страны в Афганистане», — цитирует 17 августа распоряжение движения Al Arabiya.

Членам «Талибана»* запретили занимать здания посольств, которые освободились после эвакуации дипломатов. Также боевикам нельзя останавливать посольские машины.

Ранее «Талибан»* призвал своих последователей не врываться в дома афганцев и не изымать их имущество.

После прихода к власти талибов* многие страны закрыли свои посольства и вывезли персонал. Российская дипмиссия в Кабуле продолжает работу, хотя часть работников была эвакуирована.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (9)

260843741
Это все, конечно, звучит хорошо, но я жду, когда начнут уничтожать маковые плантации.
Danik
Запретили занимать Афган, а они не послушались!
Кто будет вразумлять в этот раз?
НЕ поставляйте оружие и топливо. Через пару лет это будет мирная страна с хорошим натуральным сельским хозяйством.
Мillemelle
удивительное рядом
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