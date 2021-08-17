В Кабуле закончился бензин, у заправок бросают машины и танки

Как сообщает 17 августа корреспондент РИА Новости , ко второму дню правления талибов* (движение запрещено и признано террористическим в РФ) бензин на городских заправках резко подорожал — с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов). Но заправиться в принципе невозможно: топливо на АЗС закончилось, у заправок вереницами стоят брошенные машины, в том числе военные, и даже танки.

Очевидцы говорят, что на блокпосту «Талибана»* в районе Ахундзада (провинция Нангархар) по неизвестной причине была застрелена девушка в рикше. Местных жителей, собравшихся после инцидента, талибы* избили и сказали им «идти домой».

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда талибы* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, форма правления прояснится в ближайшее время. Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня. 17 августа СМИ сообщили, что «Талибан»* запретил своим членам изымать собственность людей: входить в их дома и отбирать машины.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

