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В Кабуле закончился бензин, у заправок бросают машины и танки

В столице Афганистана Кабуле неспокойно. Купить еду сложно, отправиться куда-то на автомобиле ещё сложнее.

Как сообщает 17 августа корреспондент РИА Новости, ко второму дню правления талибов* (движение запрещено и признано террористическим в РФ) бензин на городских заправках резко подорожал — с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов). Но заправиться в принципе невозможно: топливо на АЗС закончилось, у заправок вереницами стоят брошенные машины, в том числе военные, и даже танки.

Крупные магазины в городе закрыты, работают лишь небольшие лавки.

Очевидцы говорят, что на блокпосту «Талибана»* в районе Ахундзада (провинция Нангархар) по неизвестной причине была застрелена девушка в рикше. Местных жителей, собравшихся после инцидента, талибы* избили и сказали им «идти домой».

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда талибы* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, форма правления прояснится в ближайшее время. Афганская валюта обрушилась до рекордно низкого уровня. 17 августа СМИ сообщили, что «Талибан»* запретил своим членам изымать собственность людей: входить в их дома и отбирать машины.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (10)

266108100
Сейчас надо всем поднатужиться и скинуться гуманитарной помощью нашим новым адекватным партнерам.
Хорошъ
Запасов при власти США сделали не много получается.
Danik
Оружие и топливо не подвозить!
И талибан* закончится сам собой.
Вооружаем, заправляем топливом (вряд ли там есть НПЗ), сталкиваем лбами - результат - бесконечные войны и уже дети с оружием!
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