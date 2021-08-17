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Baza: Автобус в Воронеже могли взорвать из-за конфликта перевозчиков

Причиной взрыва автобуса в Воронеже мог стать конфликт между перевозчиками. Об этом 17 августа сообщает Baza со ссылкой на свои источники.

По данным издания, именно эту версию сейчас отрабатывают спецслужбы. По предварительной информации, следователи «отложили» версию технической неисправности, поскольку автобус был не на газу и модернизаций двигателя не проходил. Эпицентр взрыва находился возле печки, однако в вечер происшествия она была отключена.

Конфликт между транспортными компаниями якобы мог возникнуть из-за конкурса на право обслуживания маршрутов. «Возможно, кому-то не понравилось, что конкурс на 88 маршрут выиграла транспортная компания «АТП-1». По данным «Базы», после его итогов в компанию звонили представители других перевозчиков и высказывали недовольство», — пишут журналисты.

Причем Baza уточняет, что взрыв автобуса с пассажирами мог быть случайностью: обычно в этом время он едет на базу или стоит на стоянке. В день происшествия водитель припозднился и ехал по маршруту в последний раз. «Возможно, организаторы просто хотели попугать конкурентов, взорвав пустой транспорт, но из-за поздней поездки в автобусе оказались пассажиры», — подытожили журналисты.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта в автобусе ПАЗ произошел взрыв. Он попал на видео. Следователи рассматривали несколько версий произошедшего, в том числе неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, а также теракт. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами... Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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