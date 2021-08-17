Baza: Автобус в Воронеже могли взорвать из-за конфликта перевозчиков

Причиной взрыва автобуса в Воронеже мог стать конфликт между перевозчиками. Об этом 17 августа сообщает Baza со ссылкой на свои источники.



По данным издания, именно эту версию сейчас отрабатывают спецслужбы. По предварительной информации, следователи «отложили» версию технической неисправности, поскольку автобус был не на газу и модернизаций двигателя не проходил. Эпицентр взрыва находился возле печки, однако в вечер происшествия она была отключена.



Конфликт между транспортными компаниями якобы мог возникнуть из-за конкурса на право обслуживания маршрутов. «Возможно, кому-то не понравилось, что конкурс на 88 маршрут выиграла транспортная компания «АТП-1». По данным «Базы», после его итогов в компанию звонили представители других перевозчиков и высказывали недовольство», — пишут журналисты.

