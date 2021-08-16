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«Один час, один человек, два ведра». Грибники рассказали, где под Петербургом собирают белые сотнями

Любители «тихой охоты» рассказали, где под Петербургом собирают белые ведрами

Любители «тихой охоты» сообщают 16 августа в своей группе во «ВКонтакте» о том, что грибы наконец «пошли» и подбираются все ближе к Петербургу.

Так, в Ломоносовском районе Ленобласти удалось насобирать на троих 200 белых. Правда, длительность сбора «тихие охотники» не уточнили. Правда, пожаловались на повышенную червивость грибов.

Другие грибники были более конкретны: им удалось насобирать 357 белых и подосиновиков за 2,5 часа. Тоже в Ломоносовском районе — и тоже много червивых.

В более отдаленных от города районах сбор идет успешнее. Так, в Выборгском районе возле села Чулково всего за час человек в одиночку собрал два ведра грибов. И на червивость не жаловался.

Отметим, рекорд грибника из Тихвина, которой удалось собрать более полутысячи белых, пока не побит. Автор этого достижения рассказала «Фонтанке» о хитростях «тихой охоты».

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Думается мне, что грибы измеряются.. - не вёдрами и корзинами, а.. - стремлением человека почувствовать себя.. - Собирателем, Древним!) С грибами нужно.. - разговаривать!) Попросить у него прощения за то, что его срезаете и, объявить ему, что когда-то кто-то срежет и вас, в неведомое вам время и, в неведомый час..) Гриб.., - улыбнётся и, пообещает быть.. - вкусным! )
Antivse
Прошлый четверг, Ломоносовский р-н, один человек около 4 часов (2 захода, ибо не унести уже было) - 139 белых, 76 красных (кстати, тогда еще ничего были). Вчера, воскресенье - 73 белых за час, сегодня около 100 белых и 40 красных за 2-2,5 часа, все в одно лицо.
Красные реально труха %80-85 белый в отходы %20-30 сразу в лесу.
Соседи тоже обобрались в этот период, но немного в других местах.
Завтра не знаю идти или нет, заманался уже чистить все это))
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