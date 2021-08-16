Любители «тихой охоты» сообщают 16 августа в своей группе во «ВКонтакте» о том, что грибы наконец «пошли» и подбираются все ближе к Петербургу.
Так, в Ломоносовском районе Ленобласти удалось насобирать на троих 200 белых. Правда, длительность сбора «тихие охотники» не уточнили. Правда, пожаловались на повышенную червивость грибов.
Другие грибники были более конкретны: им удалось насобирать 357 белых и подосиновиков за 2,5 часа. Тоже в Ломоносовском районе — и тоже много червивых.
В более отдаленных от города районах сбор идет успешнее. Так, в Выборгском районе возле села Чулково всего за час человек в одиночку собрал два ведра грибов. И на червивость не жаловался.
Отметим, рекорд грибника из Тихвина, которой удалось собрать более полутысячи белых, пока не побит. Автор этого достижения рассказала «Фонтанке» о хитростях «тихой охоты».