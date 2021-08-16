Любители «тихой охоты» сообщают 16 августа в своей группе во «ВКонтакте» о том, что грибы наконец «пошли» и подбираются все ближе к Петербургу.



Так, в Ломоносовском районе Ленобласти удалось насобирать на троих 200 белых. Правда, длительность сбора «тихие охотники» не уточнили. Правда, пожаловались на повышенную червивость грибов.