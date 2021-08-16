Аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять рейсы. Посол РФ заявил, что в столице Афганистана спокойно и безопасно

Международный аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в связи с происшествиями, повлиявшими на безопасность его работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.
В данный момент, как рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские военные «работают над восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений», рейсы не отправляются и не прибывают «в целях предосторожности». Ранее стало известно о минимум семи погибших во время давки, когда стремящиеся покинуть Афганистан местные жители пытались прорваться на вылетающие из столицы рейсы.
Как пишет Associated Press со ссылкой на американский военный источник, талибы (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.) пообещали военным США не мешать эвакуации военных США. Пентагон направил в Кабул дополнительно 1 000 военных для обеспечения безопасности.
Между тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов характеризует свои впечатления от первых суток власти талибов как «хорошие». «Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, в городе спокойно и безопасно. Жирнов намерен встретиться с представителями талибов и обсудить работу российской дипмиссии.