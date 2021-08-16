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Аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять рейсы. Посол РФ заявил, что в столице Афганистана спокойно и безопасно

Международный аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в связи с происшествиями, повлиявшими на безопасность его работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В данный момент, как рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские военные «работают над восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений», рейсы не отправляются и не прибывают «в целях предосторожности». Ранее стало известно о минимум семи погибших во время давки, когда стремящиеся покинуть Афганистан местные жители пытались прорваться на вылетающие из столицы рейсы.

Как пишет Associated Press со ссылкой на американский военный источник, талибы (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.) пообещали военным США не мешать эвакуации военных США. Пентагон направил в Кабул дополнительно 1 000 военных для обеспечения безопасности.

Между тем посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов характеризует свои впечатления от первых суток власти талибов как «хорошие». «Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, в городе спокойно и безопасно. Жирнов намерен встретиться с представителями талибов и обсудить работу российской дипмиссии.

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.

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Комментарии (19)

shushu
Судя по количеству беженцев не все разделяют оптимизм посла РФ.
266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне. пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
Danik
Интересно, если талибы* двинутся дальше в Среднюю Азию - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан - и там послам будет казаться, что "все хорошо прекрасная маркиза"? Что будем делать? Ждать прихода их сюда?
Какой-то сюр у посла!
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