Аэропорт Кабула перестал принимать и отправлять рейсы. Посол РФ заявил, что в столице Афганистана спокойно и безопасно

Международный аэропорт Кабула временно не принимает и не выпускает военные и гражданские рейсы в связи с происшествиями, повлиявшими на безопасность его работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

В данный момент, как рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, американские военные «работают над восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений», рейсы не отправляются и не прибывают «в целях предосторожности». Ранее стало известно о минимум семи погибших во время давки, когда стремящиеся покинуть Афганистан местные жители пытались прорваться на вылетающие из столицы рейсы.

