Халява кончилась. Смольный ограничит продажу земли под дачи за 5% стоимости

Правительство Петербурга готовит для рассмотрения парламентом законопроект, который ограничивает арендаторов участков под индивидуальное жилищное строительство в праве выкупать землю за 5% от кадастровой стоимости. Соответствующий проект документа 16 августа был представлен на антикоррупционную экспертизу.



Изменения предлагается внести в закон «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге». В настоящее время любой арендатор госземли под ИЖС в рамках городского закона № 59–19, принятого в 2010 году, может выкупить территорию за цену значительно ниже рыночной — всего 5% от его кадастровой стоимости. Обязательное условие — на земле должен быть построен дом, на который оформлено право собственности.