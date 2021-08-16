Халява кончилась. Смольный ограничит продажу земли под дачи за 5% стоимости

Правительство Петербурга готовит для рассмотрения парламентом законопроект, который ограничивает арендаторов участков под индивидуальное жилищное строительство в праве выкупать землю за 5% от кадастровой стоимости. Соответствующий проект документа 16 августа был представлен на антикоррупционную экспертизу.
Изменения предлагается внести в закон «Об установлении цены земельных участков в Санкт-Петербурге». В настоящее время любой арендатор госземли под ИЖС в рамках городского закона № 59–19, принятого в 2010 году, может выкупить территорию за цену значительно ниже рыночной — всего 5% от его кадастровой стоимости. Обязательное условие — на земле должен быть построен дом, на который оформлено право собственности.
Авторы законопроекта констатировали, что это приводит к злоупотреблениям со стороны арендаторов. В качестве примера в пояснительной записке приводится ситуация, когда договор аренды заключен на 20 лет, и в течение 10 лет арендатор обязан построить дом и платить аренду городу. На практике все чаще возникают случаи, когда арендатор быстро возводит некий объект, который, как правило, не соответствует требованиям к жилым помещениям (например, из легко возводимых конструкций), регистрирует собственность и получает право выкупить землю по льготной ставке. «Возникает возможность обхода выкупа земельного участка по рыночной цене, что является необоснованной преференцией при том, что выплачиваемая арендатором арендная плата, определенная по результатам аукциона, фактически значительно выше рыночной», — говорится в тексте записки.
Для борьбы с такими злоупотреблениями в Смольном хотят забрать право на льготный выкуп у всех, кто получил право собственности на жилой или садовый дом на арендуемой городской земле после 1 марта 2015 года. Для тех, кто построил дом раньше, — льгота сохраняется.