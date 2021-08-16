FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
73.47р86.22р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

«Воланд» и велосипедисты перекроют движение в Петербурге на несколько дней

Съемки фильма и велосипедный заезд изменят схему движения в Московском и Курортном районах Петербурга в ближайшие дни. У метро «Московская» водителям придется объезжать закрытый проезд почти неделю.

Как сообщает 16 августа пресс-служба городского комитета по транспорту, для съемок художественного фильма «Воланд» с 00:00 19 августа до 23:59 часов 24 августа будет перекрыто движение транспорта по Демонстрационному проезду вдоль дома 212 по Московскому проспекту. Новую экранизацию «Мастера и Маргариты» начали снимать этим летом, в июле в сети появились первые кадры. Воланда в фильме сыграет немецкий актер Аугуст Диль.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

В субботу, 21 августа, с 8:00 до 12:00 в связи с проведением шоссейного велосипедного заезда Gran Fondo будет прекращено движение транспорта по внутреннему радиусу Репинского путепровода в направлении от Вокзальной улицы к Большому проспекту в Репино; в Зеленогорске — по Красноармейской улице от улицы Состязаний до Объездной улицы, улице Состязаний от Хвойной улицы до Красноармейской улицы, Хвойной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний и по Зеленогорскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в поселке Солнечное.

На этот же период будет организовано двустороннее движение по внешнему радиусу Репинского путепровода и Зеленогорскому шоссе от Репинского путепровода до Нагорной улицы в Репино.

Также с 8:00 18 августа до 8:00 21 августа будет запрещена остановка на Красноармейской улице от улицы Состязаний до Объездной улицы, улице Состязаний от Хвойной улицы до Красноармейской улицы и Хвойной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний в Зеленогорске и на Зеленогорском шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в Солнечном.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой. я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
StalkerN
В Москве Патриаршие пруды уже не те, что Воланда снимают в Петербурге?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний