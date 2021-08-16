Как сообщает 16 августа пресс-служба городского комитета по транспорту, для съемок художественного фильма «Воланд» с 00:00 19 августа до 23:59 часов 24 августа будет перекрыто движение транспорта по Демонстрационному проезду вдоль дома 212 по Московскому проспекту. Новую экранизацию «Мастера и Маргариты» начали снимать этим летом, в июле в сети появились первые кадры . Воланда в фильме сыграет немецкий актер Аугуст Диль.

В субботу, 21 августа, с 8:00 до 12:00 в связи с проведением шоссейного велосипедного заезда Gran Fondo будет прекращено движение транспорта по внутреннему радиусу Репинского путепровода в направлении от Вокзальной улицы к Большому проспекту в Репино; в Зеленогорске — по Красноармейской улице от улицы Состязаний до Объездной улицы, улице Состязаний от Хвойной улицы до Красноармейской улицы, Хвойной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний и по Зеленогорскому шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в поселке Солнечное.

На этот же период будет организовано двустороннее движение по внешнему радиусу Репинского путепровода и Зеленогорскому шоссе от Репинского путепровода до Нагорной улицы в Репино.

Также с 8:00 18 августа до 8:00 21 августа будет запрещена остановка на Красноармейской улице от улицы Состязаний до Объездной улицы, улице Состязаний от Хвойной улицы до Красноармейской улицы и Хвойной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Состязаний в Зеленогорске и на Зеленогорском шоссе от проспекта Ленина в Зеленогорске до Вокзальной улицы в Солнечном.