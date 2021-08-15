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В тылу циклона — холод, дожди и ветер. И Петербург сейчас именно там

В Петербурге 19–21 градус, осадки и порывистый ветер

Сегодня можно и увидеть солнце, и попасть под дождь. Но в целом петербургская погода сейчас больше напоминает осеннюю, чем летнюю. В этом виноват циклон, точнее, его тыловая часть.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 15 августа, в Северной столице облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 19–21 градуса.

Скриншот с yandex.ru/maps/2/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/maps/2/saint-petersburg
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На синоптическую ситуацию в регионе влияет тыловая, более холодная часть циклона, являющаяся причиной довольно облачной и ветреной погоды, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В последующие три дня в Петербурге тоже возможны дожди, температура 21–23 градуса.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Вчера, напомним, в городе прошла гроза, а в пригородах — град. Петербуржцы сняли на видео редкие облака, похожие на шкваловый ворот.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/maps/2/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/maps/2/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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