По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье, 15 августа, в Северной столице облачно с прояснениями, вероятны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём местами порывы до сильного. Воздух прогреется до 19–21 градуса.
На синоптическую ситуацию в регионе влияет тыловая, более холодная часть циклона, являющаяся причиной довольно облачной и ветреной погоды, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.
В последующие три дня в Петербурге тоже возможны дожди, температура 21–23 градуса.
Вчера, напомним, в городе прошла гроза, а в пригородах — град. Петербуржцы сняли на видео редкие облака, похожие на шкваловый ворот.