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Машины под Петербургом встали на обочине из-за града

Сильные и твёрдые осадки замедлили дорожное движение на региональной трассе километрах в 25 от Петербурга.

Как сообщает 47news со ссылкой на очевидцев, 14 августа около 18:30 град заставил водителей остановиться на дороге, ведущий в Сосновый Бор и Копорье, у деревни Коваши в Ломоносовском районе.

читатель 47news

«Нас стояло машин пять, наверное. За мной шла колонна, а потом они перестали ехать. Предполагаю, что много машин могло встать. Продлился такой сильный залп минут пять. Дворники, в принципе, не справлялись», — рассказала автомобилистка.

В Петербурге и Ленобласти синоптическую ситуацию определяет циклон. В ближайшие дни ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

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Комментарии (11)

Иван 2пырьев
ни телефон повернуть, ни проехать в дождь. Ура, товарищи!
Mash
Пц водители… скоро из-за ветра начнут останавливаться…дождь как дождь.. спокойно проехал там на 60 км/ч.
aaignat
Хироям сало
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