Как сообщает 47news со ссылкой на очевидцев, 14 августа около 18:30 град заставил водителей остановиться на дороге, ведущий в Сосновый Бор и Копорье, у деревни Коваши в Ломоносовском районе.

«Нас стояло машин пять, наверное. За мной шла колонна, а потом они перестали ехать. Предполагаю, что много машин могло встать. Продлился такой сильный залп минут пять. Дворники, в принципе, не справлялись», — рассказала автомобилистка.



В Петербурге и Ленобласти синоптическую ситуацию определяет циклон. В ближайшие дни ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

