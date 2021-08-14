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Петербуржцы сняли на видео редкие явления, похожие на шкваловый ворот и микропрорыв

В Петербурге прогремела гроза

Циклон, властвующий над Петербургом и Ленобластью, показал на что он способен.

Под вечер 14 августа, после града, над городом развернулись грозовые тучи, похожие на шкваловый ворот и даже на торнадо.

Облака, закручивающиеся, словно торнадо, снял петербуржец Александр на Суздальском проспекте, сообщает телеграм-канал «Астро Фото Болото».

В Приморском районе наблюдали явления, похожие на шкваловый ворот, он же грозовой вал, и микропрорыв — очень мощные, но узкие потоки ливня.

Это была настоящая гроза. Некоторым петербуржцам удалось поймать молнии. А в момент заката в облаках появилась прореха, и солнце окрасило низкие тучи.

В ближайшие дни также ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.

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Комментарии (3)

Шихаэль Мумахер
не заметил
Семён Лобкотрясов
Идеальная погода. Поменьше солнца, побольше дождя и всё будет ок.
Владислав М
Да там походу и было что-то похожее на зародыш торнадо. Смена климата, скоро такое станет обыденностью.
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