Под вечер 14 августа, после града, над городом развернулись грозовые тучи, похожие на шкваловый ворот и даже на торнадо.
Облака, закручивающиеся, словно торнадо, снял петербуржец Александр на Суздальском проспекте, сообщает телеграм-канал «Астро Фото Болото».
В Приморском районе наблюдали явления, похожие на шкваловый ворот, он же грозовой вал, и микропрорыв — очень мощные, но узкие потоки ливня.
Это была настоящая гроза. Некоторым петербуржцам удалось поймать молнии. А в момент заката в облаках появилась прореха, и солнце окрасило низкие тучи.
В ближайшие дни также ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер.