Всё новые пострадавшие при взрыве в автобусе в Воронеже идут к врачам

Число пострадавших от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже выросло — за субботу, 14 августа, прибавились два человека. «Теперь их 26, из которых двое умерли», — сообщил вечером губернатор Воронежской области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

По данным на 21 час, в медучреждениях Воронежа лечатся 19 человек: 16 в БСМП №1 (утром там было 14 человек), и трое в ВОКБ №1 (утром их было двое) в реанимации.

Очевидец взрыва Денис Щупка 14 августа рассказал RT, как спасал пострадавших. Приёмы оказания первой помощи он освоил, когда учился в кадетском корпусе МЧС.



«Картина страшная была — у кого руки, у кого ноги, у кого глаза, у кого рёбра переломанные. <...> Взяли аптечку и побежали в самый эпицентр событий. Ничего не обсуждали даже, машинально — никакого страха вообще не было. Мы с другом взяли воды, давали им попить, вытаскивали раненых из автобуса. Точнее, вытаскивал больше Игорь Пахачев, он самый первый кинулся на помощь пострадавшим, а мы уже размещали их на лавках поблизости. У самых тяжелораненых были сильные повреждения ног. Со жгутами были проблемы — чтобы люди не умерли от кровопотери, перевязывали им ноги ремнями», — говорит Денис. — <...> Пострадавшие были в шоковом состоянии. <...> Одна девушка, явно будучи контужена, всё пыталась договориться с парнем, где ему лучше её забрать. Мы, видя её состояние, пытались уговорить её хотя бы зайти в скорую, показаться врачам, но она наотрез отказывалась, хотела уйти. В итоге я незаметно взял трубку и попросил этого парня, чтобы он ей про врачей сказал. Он поговорил, объяснил, что надо показаться, и только тогда она уже согласилась поехать на скорой в больницу».

