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В Петербурге суд отправил в СИЗО последнего фигуранта дела о похищении «во благо»

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести 31-летнему мужчине из Ярославля, принявшему участие в операции, которую петербуржец назвал похищением, а его мать — спасением.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу Семёна Чугреева. Сам он вину не признал и вместе с адвокатом просил о менее строгой мере пресечения. Решение едва ли стало неожиданностью.

Накануне этот же суд арестовал предполагаемых сообщников Чугреева — Максима Данилова и Евгения Цыцина. Последний настаивал, что его ждут в Истринском центре для лечения от наркозависимости, но отвыкать от запрещённого ему предстоит в камере.

Чугреева полицейские 12 августа достали с водительского сиденья «Митсубиши», на заднем сиденье под присмотром Данилова и Цыцина ехал 25-летний парень со связанными руками. Он подтвердил, что его похитили, и написал заявление на собственную мать, которая творчески подошла к спасению сына от наркотиков. Женщину задержали, но отнеслись благосклонно: её изолировали в квартире.

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Комментарии (1)

Владислав М
Молодец парень, поставил зарвавшуюся мамашу и её подельников на место!
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