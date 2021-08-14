В Петербурге суд отправил в СИЗО последнего фигуранта дела о похищении «во благо»

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести 31-летнему мужчине из Ярославля, принявшему участие в операции, которую петербуржец назвал похищением, а его мать — спасением.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу Семёна Чугреева. Сам он вину не признал и вместе с адвокатом просил о менее строгой мере пресечения. Решение едва ли стало неожиданностью.



Накануне этот же суд арестовал предполагаемых сообщников Чугреева — Максима Данилова и Евгения Цыцина. Последний настаивал, что его ждут в Истринском центре для лечения от наркозависимости, но отвыкать от запрещённого ему предстоит в камере.

