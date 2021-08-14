Путин поручил за выходные подготовить меры по ликвидации ЧС. Пострадавших ждут выплаты, восстановление жилья и отдых

Президент России по итогам совещания по ликвидации последствий ЧС поручил проработать дальнейшие действия для борьбы с подтоплениями и пожарами.



«Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу и воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я мог это уже подписать. Безотлагательно все необходимо исполнить», — цитирует 14 августа заявление Владимира Путина ТАСС.



По его словам, среди приоритетных направлений работы должны быть восстановление пострадавшей из-за стихии инфраструктуры, социальных объектов и жилья, а также выплаты гражданам. «Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах», — добавил глава государства.

