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Путин поручил за выходные подготовить меры по ликвидации ЧС. Пострадавших ждут выплаты, восстановление жилья и отдых

Путин призвал минимизировать урон для животных в зоне катастроф

Президент России по итогам совещания по ликвидации последствий ЧС поручил проработать дальнейшие действия для борьбы с подтоплениями и пожарами.

«Я прошу администрацию президента в контакте с правительством за субботу и воскресенье подготовить соответствующие проекты поручений с тем, чтобы в понедельник я мог это уже подписать. Безотлагательно все необходимо исполнить», — цитирует 14 августа заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, среди приоритетных направлений работы должны быть восстановление пострадавшей из-за стихии инфраструктуры, социальных объектов и жилья, а также выплаты гражданам. «Детей точно надо отправить в оздоровительные лагеря, а нуждающимся помочь в лечении в других регионах», — добавил глава государства.

Президент призвал «глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой». Он также распорядился минимизировать урон для животных, которые водятся в районах природных катастроф.

Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в России носит беспрецедентный характер.

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Комментарии (4)

Vengery
Брешет кайло..
266108100
Гений мысли просто… всё восстановить, отстроить, детей в лагеря, а про самое главное - лес - ни слова. Скоро детей уже некуда отправлять будет, одни обгоревшие пеньки на километры вокруг возле каждого детского лагеря.
266081655
Что бы мы делали без несменяемого?
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