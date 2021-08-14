О случившемся 14 августа сообщили в группе садов Русского музея во «ВКонтакте». Рухнула липа мелколистная, которая росла у одной из аллей. Это одно из старовозрастных деревьев Летнего сада, ему было 260 лет. Пушкин под ней точно гулял, заверили специалисты.

Судя по фотографиям, липа снесла с постамента копию скульптуры «Аллегория Сладострастия». «Скульптуру осмотрят специалисты, после чего мы обязательно сообщим, как она», — заверяют в садах музея.

Напомним, в Петербурге сегодня сильный ветер, возможны ливни и грозы.