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Липа, под которой гулял Пушкин, в Летнем саду уронила Сладострастие

Потери от разгулявшегося в Петербурге ветра подсчитывают в Летнем саду. Его порывов не выдержала возрастная и повидавшая многое липа. Падая, она потянула за собой скульптуру «Аллегория Сладострастия».

О случившемся 14 августа сообщили в группе садов Русского музея во «ВКонтакте». Рухнула липа мелколистная, которая росла у одной из аллей. Это одно из старовозрастных деревьев Летнего сада, ему было 260 лет. Пушкин под ней точно гулял, заверили специалисты.

Судя по фотографиям, липа снесла с постамента копию скульптуры «Аллегория Сладострастия». «Скульптуру осмотрят специалисты, после чего мы обязательно сообщим, как она», — заверяют в садах музея.

Напомним, в Петербурге сегодня сильный ветер, возможны ливни и грозы.

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Комментарии (1)

266200923
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно.. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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