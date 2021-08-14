Как сообщили в ведомстве со ссылкой на синоптиков, 14 августа к грозе в Петербурге стоит готовиться в ближайшие 1–3 часа. «Ожидается гроза, местами ливни и кратковременное усиление ветра до 15 м/с», — рисуют перспективы горожанам.



«Яндекс.Погода» демонстрирует темноту, наползающую с запада. По данным сервиса, в Кронштадте, Ломоносове, Стрельне и Петергофе дождь, в центре Петербурга тоже, капать может на Парнасе, а скоро туча накроет весь город.

