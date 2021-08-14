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Один циклон сменяет другой, дождь усилится к вечеру

В Петербурге 19–21 градус, ожидаются осадки

В эти выходные знаменитые пляжи Северной столицы будут пустовать. И если вообще собираетесь выходить из дома, не забывайте зонтик.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа будет сначала небольшой, а во второй половине дня умеренный дождь. Воздух прогреется до 19–21 градуса.

Метеорологические условия в Петербурге сегодня формирует южная периферия атлантического циклона, сменившая на посту тыловую часть циклона с центром над Архангельской областью. «Его облачная гряда постепенно закроет небо плотной пеленой, и временами будут идти дожди. В такой ситуации температурный фон ожидается близким к своей климатической норме», — объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Дожди в городе ожидаются не только в субботу, но и в последующие три дня.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

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Вчера наврали про грозу, сегодня про дождь?
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