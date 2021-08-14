По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа будет сначала небольшой, а во второй половине дня умеренный дождь. Воздух прогреется до 19–21 градуса.



Метеорологические условия в Петербурге сегодня формирует южная периферия атлантического циклона, сменившая на посту тыловую часть циклона с центром над Архангельской областью. «Его облачная гряда постепенно закроет небо плотной пеленой, и временами будут идти дожди. В такой ситуации температурный фон ожидается близким к своей климатической норме», — объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

