Из-за наводнений и селевых потоков в Турции погибли 40 человек: 34 жертвы насчитали в провинции Кастамону, а в Синопе — шесть. Об этом 14 августа сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.



По данным спасательных служб, из-за стихии эвакуировали не менее 2 тысяч человек. Кроме того, некоторые люди числятся пропавшими без вести.



В городе Бозкурт на черноморском побережье паводковые воды смыли автомобиль с водителем.



13 августа в провинции Трабзон выпал крупный град.