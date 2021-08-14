Из-за наводнений и селевых потоков в Турции погибли 40 человек: 34 жертвы насчитали в провинции Кастамону, а в Синопе — шесть. Об этом 14 августа сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
По данным спасательных служб, из-за стихии эвакуировали не менее 2 тысяч человек. Кроме того, некоторые люди числятся пропавшими без вести.
В городе Бозкурт на черноморском побережье паводковые воды смыли автомобиль с водителем.
13 августа в провинции Трабзон выпал крупный град.
В зону бедствия накануне приехал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал сделать «всё возможное» для борьбы со стихией.
Ливни в начале августа обрушились на северные районы Турции. Из-за этого реки вышли из берегов. Ранее страна столкнулась с сильными лесными пожарами.