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Дома в Турции съезжают в воду, машину смыло вместе с водителем

В Турции из-за наводнения 2 тысячи человек эвакуировали, 40 погибли

Из-за наводнений и селевых потоков в Турции погибли 40 человек: 34 жертвы насчитали в провинции Кастамону, а в Синопе — шесть. Об этом 14 августа сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным спасательных служб, из-за стихии эвакуировали не менее 2 тысяч человек. Кроме того, некоторые люди числятся пропавшими без вести.

В городе Бозкурт на черноморском побережье паводковые воды смыли автомобиль с водителем.

13 августа в провинции Трабзон выпал крупный град.

В зону бедствия накануне приехал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал сделать «всё возможное» для борьбы со стихией.

Ливни в начале августа обрушились на северные районы Турции. Из-за этого реки вышли из берегов. Ранее страна столкнулась с сильными лесными пожарами.

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Комментарии (2)

gencon
В России главнокомандующий в основном на рыбалку, охоту, ездит, мост какпй нибудь открыть, или каток. ЧП и Инциденты его не интересуют, там горести от людей можно. Это он понял после Курска и норд оста
Хауаю
У природы на вооружении тоже есть ГРАД. Пока она играет с помощью него в пинг-понг. Но не злите природу-мать вашу...
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