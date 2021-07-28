Лесные пожары в Турции добрались до курортов в провинции Анталья. Россияне пока отдыхают спокойно, наблюдая за тушением огня из окна.



«Пожар, возникший в лесной зоне, под действием ветра распространился до населенных пунктов. Пламя добралось до кварталов района Манавгат», — сообщает 28 июля CNN Turk.