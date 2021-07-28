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«Позагорать сегодня не получится». Дым от лесных пожаров в Турции добрался до отелей россиян

Лесные пожары в Турции охватили курортную Анталью

Лесные пожары в Турции добрались до курортов в провинции Анталья. Россияне пока отдыхают спокойно, наблюдая за тушением огня из окна.

«Пожар, возникший в лесной зоне, под действием ветра распространился до населенных пунктов. Пламя добралось до кварталов района Манавгат», — сообщает 28 июля CNN Turk.

Губернатор района в 76 км от курортной Антальи Мустафа Йигит заявил, что из-за стихии было эвакуировано три квартала. Он также выразил надежду, что ситуация не ухудшится и это не скажется на отдыхающих.

Читатель «Фонтанки» Михаил из Петербурга отдыхает в городке Эвренсеки в Манавгате, который находится в непосредственной близости от пожаров. Он сообщает, что «солнце закрыто дымом» от пожаров. Петербуржец сетует, что «позагорать сегодня не получится», поэтому отдыхающие, среди которых много россиян, наблюдают за происходящим с верхних этажей. Им видно, как летают не меньше трех вертолетов лесной охраны и «один самолёт типа Бе-200». По его словам, запах дыма уже стал доноситься до зон отдыха.

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Наш собеседник подчеркнул, что никаких предупреждений от турецкой стороны не поступало, поэтому все «отдыхают спокойно».

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Комментарии (6)

hal9000
А бабам лишь бы сфоткаться..лес горит животные страдают ..а им хоть бы что
Ruth D. Armstead
А не фиг было в Турцию ехать! Чо вам, родных курортов мало?
Ишь, раскудахтались, не позагорать им видите ли!
Вон у нас, загорай - хочу! Не хуже , ваших турций всяких.
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