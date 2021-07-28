Лесные пожары в Турции добрались до курортов в провинции Анталья. Россияне пока отдыхают спокойно, наблюдая за тушением огня из окна.
«Пожар, возникший в лесной зоне, под действием ветра распространился до населенных пунктов. Пламя добралось до кварталов района Манавгат», — сообщает 28 июля CNN Turk.
Губернатор района в 76 км от курортной Антальи Мустафа Йигит заявил, что из-за стихии было эвакуировано три квартала. Он также выразил надежду, что ситуация не ухудшится и это не скажется на отдыхающих.
Читатель «Фонтанки» Михаил из Петербурга отдыхает в городке Эвренсеки в Манавгате, который находится в непосредственной близости от пожаров. Он сообщает, что «солнце закрыто дымом» от пожаров. Петербуржец сетует, что «позагорать сегодня не получится», поэтому отдыхающие, среди которых много россиян, наблюдают за происходящим с верхних этажей. Им видно, как летают не меньше трех вертолетов лесной охраны и «один самолёт типа Бе-200». По его словам, запах дыма уже стал доноситься до зон отдыха.
Наш собеседник подчеркнул, что никаких предупреждений от турецкой стороны не поступало, поэтому все «отдыхают спокойно».