Жертвами наводнений и селей в Турции стали уже 27 человек. Появились пугающие кадры из эпицентра событий

В результате сильных наводнений и оползней в Турции погибли минимум 27 человек. Водный поток рушил мосты и заносил машины.



Как 13 августа сообщила турецкая газета Hürriyet, в Кастамону из-за проливных дождей были затоплены семь районов. В разрушенных зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.



Начиная с 10 августа под водой оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на Черноморском побережье страны. Из пострадавших районов эвакуировали уже более 1,7 тысячи человек.



В СМИ появились страшные кадры из тех мест, которые затронуло стихийное бедствие. На одной из видеозаписей удалось запечатлеть мужчину, который попытался открыть дверь машины и выбраться из салона, однако не удержался и попал в поток.

