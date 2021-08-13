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Жертвами наводнений и селей в Турции стали уже 27 человек. Появились пугающие кадры из эпицентра событий

В Турции жертвами природных катастроф стали минимум 27 человек

В результате сильных наводнений и оползней в Турции погибли минимум 27 человек. Водный поток рушил мосты и заносил машины.

Как 13 августа сообщила турецкая газета Hürriyet, в Кастамону из-за проливных дождей были затоплены семь районов. В разрушенных зданиях продолжаются поисково-спасательные работы.

Начиная с 10 августа под водой оказались часть провинций Кастамону, Бартын и Синоп на Черноморском побережье страны. Из пострадавших районов эвакуировали уже более 1,7 тысячи человек.

В СМИ появились страшные кадры из тех мест, которые затронуло стихийное бедствие. На одной из видеозаписей удалось запечатлеть мужчину, который попытался открыть дверь машины и выбраться из салона, однако не удержался и попал в поток.

Автор: TV100

Между тем владельцу другого автомобиля пришлось вскарабкаться на крышу транспортного средства и использовать его вместо лодки, проплывая по городским улицам.

Автор: ENES HOCA DİKAB-İHL

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Комментарии (1)

DEMOMON
Жесть, конечно. Очень напоминает кадры цунами из Японии 11-го года.
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