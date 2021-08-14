Главному технологу петербургского зоопарка продлили задержание. Его взятка выросла более чем вдвое

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа Князева доставили в Приморский районный суд с ходатайством следствия об аресте. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. Согласно материалам, Князев около восьми часов вечера 12-го числа в Александровском парке встретился с предпринимателем, которому обещал поспособствовать с заключением договора с зоопарком на поставку товаров для питомника, тот отблагодарил деньгами. Накануне было известно о 200 тысячах рублей, но в деле иная сумма.

500 тысяч рублей предприниматель передал под контролем оперативников в MINI Cooper, главный технолог был задержан на месте. С обысками на его рабочем месте тянуть не стали. Как писала «Фонтанка», документы в городском зоопарке изымали в ночь на 13 августа.



Следствие видит Князева за решёткой. Защита, вероятно, будет просить о менее строгой мере пресечения, но пока для этого собирают характеристики и справки о состоянии здоровья. По ходатайству защитников судебное заседание отложено, срок задержания обвиняемому продлили на 72 часа.

