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Главному технологу петербургского зоопарка продлили задержание. Его взятка выросла более чем вдвое

Следствие просит арестовать обвиняемого во взятке технолога зоопарка в Петербурге

Петроградский райсуд Петербурга продлил срок задержания главному технологу Ленинградского зоопарка Александру Князеву, обвиняемому в получении взятки. Он успел подержать в руках полмиллиона.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 14 августа Князева доставили в Приморский районный суд с ходатайством следствия об аресте. Ему вменяют получение взятки в крупном размере. Согласно материалам, Князев около восьми часов вечера 12-го числа в Александровском парке встретился с предпринимателем, которому обещал поспособствовать с заключением договора с зоопарком на поставку товаров для питомника, тот отблагодарил деньгами. Накануне было известно о 200 тысячах рублей, но в деле иная сумма.

500 тысяч рублей предприниматель передал под контролем оперативников в MINI Cooper, главный технолог был задержан на месте. С обысками на его рабочем месте тянуть не стали. Как писала «Фонтанка», документы в городском зоопарке изымали в ночь на 13 августа.

Следствие видит Князева за решёткой. Защита, вероятно, будет просить о менее строгой мере пресечения, но пока для этого собирают характеристики и справки о состоянии здоровья. По ходатайству защитников судебное заседание отложено, срок задержания обвиняемому продлили на 72 часа.

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Комментарии (5)

266187825
Вот блин мартышки то. Ну комерс то со своим контрактом пролетел однозначно, как фанера над ...
bzdabzdo
Ой ти госпыдя,ну прям раскрытие века.А где задержания????Где посадки????Технолог зоопарка,обалдеть.
266200794
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь.

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340
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