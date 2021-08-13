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Вместо 200 тысяч уголовное дело: за взятку в Петербурге задержан сотрудник зоопарка

Вечерний визит следователей в петербургский зоопарк закончился уголовным делом о взятке. Главный технолог Александр Князев задержан.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, по итогам визита сотрудников Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки.

На данный момент следствие видит происходившее следующим образом: по версии следствия, в начале года главный технолог зоопарка Александр Князев договорился с неким индивидуальным предпринимателем, что заключит с ним контракт на работы по энергосетям. Взамен Князеву полагались 200 тысяч рублей.

По данным источника «Фонтанки», 12 августа он должен был получить эту сумму, но обоих мужчин задержали в Петроградском районе в процессе передачи денег.

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Комментарии (12)

266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
viking
раскрытие века! больше в РФ не воруют! только зоопарк
blackwoodspb
Бедные звери! Вынуждены недоедать из-за этих двух жуликов.
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