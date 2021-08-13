Вместо 200 тысяч уголовное дело: за взятку в Петербурге задержан сотрудник зоопарка

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, по итогам визита сотрудников Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки.



На данный момент следствие видит происходившее следующим образом: по версии следствия, в начале года главный технолог зоопарка Александр Князев договорился с неким индивидуальным предпринимателем, что заключит с ним контракт на работы по энергосетям. Взамен Князеву полагались 200 тысяч рублей.

По данным источника «Фонтанки», 12 августа он должен был получить эту сумму, но обоих мужчин задержали в Петроградском районе в процессе передачи денег.