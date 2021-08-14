Число пострадавших от взрыва в Воронеже выросло, к медикам пришли ещё двое

Число пострадавших от взрыва в автобусе ПАЗ в Воронеже выросло до 24 человек, двое из них скончались. Об этом 14 августа сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, в пятницу за медицинской помощью обратились ещё два человека. Состояние одного медики оценили как средней степени тяжести. Другой после оказания медпомощи отправился домой.
В медучреждениях на сегодняшний день остаются 16 пострадавших. Большинство — 14 человек — в БСМП
12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта в автобусе ПАЗ произошел взрыв. Он попал на видео. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе неисправность технического оборудования, перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, а также теракт. Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).