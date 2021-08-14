Число пострадавших от взрыва в Воронеже выросло, к медикам пришли ещё двое

Число пострадавших от взрыва в автобусе ПАЗ в Воронеже выросло до 24 человек, двое из них скончались. Об этом 14 августа сообщил в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.



По его словам, в пятницу за медицинской помощью обратились ещё два человека. Состояние одного медики оценили как средней степени тяжести. Другой после оказания медпомощи отправился домой.

