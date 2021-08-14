В грибах больше пользы, чем вреда? Разбираемся с диетологами

Грибы богаты витаминами и полезными веществами, которые обладают противоопухолевым эффектом и положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.



— В грибах содержатся белок ( 65–70% от общего количества веществ), витамины группы В и С, никотиновая и фолиевая кислоты, кальций, фосфор, калий, железо, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, укрепляют костную ткань и благотворно воздействуют на кроветворение. При этом в грибах, как в продукте растительного происхождения, нет холестерина.



Кроме того, углеводы в грибах представлены пищевыми волокнами. Это способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому грибы могут быть полезны людям с сахарным диабетом. Что же до противоопухолевого эффекта грибов, то специалисты связывают его с белками лектинами — эти «ловушки для опухолевых клеток» активно исследуются в онкологии. Но это не значит, что нужно налегать на грибы, чтобы обезопасить себя от рака. Лектины имеют свойство накапливаться в организме, а большое их скопление вызывает острую аутоиммунную реакцию.



Доктор Стивен Гандри в своей книге «Парадокс долголетия» пишет, что, помимо прочего, грибы помогают сохранить молодость. На два основных антивозрастных компонента грибов, которые защищают организм от свободных радикалов и способствуют сохранению молодости (эрготионеин и глутатион), ученые точно указали лишь недавно.



— Из всех протестированных видов на сегодняшний день самое большое количество полифенолов обнаружено в белых грибах, — рассказывает Стивен Гандри. — Второе место занимают повсеместно популярные шампиньоны. В отличие от многих продуктов, даже при тепловой обработке грибы сохраняют все свои полезные свойства. Еще одна причина, по которой стоит включить грибы в свой рацион, — это содержащиеся в них полиамины — вещества, способствующие долголетию. Их много в организме у столетних долгожителей.

Стивен Гандри — эксперт Американской коллегии хирургов и кардиологов, Американской академии педиатрии, диетолог, нутрициолог, основатель Международного института сердца и легких в Палм-Спрингс, США.

Калорийность грибов, в зависимости от вида, от 9 до 35 ккал на 100 граммов свежего продукта. Наиболее калорийные — боровики, а вот у чернушки (черного груздя) самая низкая энергетическая ценность.

