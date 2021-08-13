В Петербурге завершено шестилетнее расследование дела об убийстве курсанта МВД по мотивам ненависти

Обвиняемый в убийстве курсанта МВД 33-летний Антон Головырцев готов предстать перед судом. Об этом 13 августа сообщает ГСУ СК по Петербургу. Расследование велось шесть лет и наконец завершено.



По данным следствия, Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи родительской квартиры. Он нигде не учился и не работал, увлекался радикальными идеями и стрельбой, негативно относился к полиции. В 2010 году он приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие испытывал в лесу Курортного района. В 2014 году Головырцев решился на убийство какого-нибудь представителя власти, например полицейского.

