В Петербурге завершено шестилетнее расследование дела об убийстве курсанта МВД по мотивам ненависти

Обвиняемый в убийстве курсанта МВД 33-летний Антон Головырцев готов предстать перед судом. Об этом 13 августа сообщает ГСУ СК по Петербургу. Расследование велось шесть лет и наконец завершено.
По данным следствия, Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи родительской квартиры. Он нигде не учился и не работал, увлекался радикальными идеями и стрельбой, негативно относился к полиции. В 2010 году он приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие испытывал в лесу Курортного района. В 2014 году Головырцев решился на убийство какого-нибудь представителя власти, например полицейского.
18 февраля он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Петербургского университета МВД. Его привлекла форма. Из пистолета Головырцев выстрелил молодому человеку в шею. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.
Ранее мужчина уже был осуждён за ряд тяжких преступлений и получил 19,5 лет в колонии строгого режима. Судом было установлено, что он со своим товарищем Николаем Мотовиловым в марте установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Бомба была обнаружена нарядом ДПС. В октябре взрывное устройство было установлено у поста на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В половине четвертого дня был совершен подрыв, в результате которого 66-летней пенсионерке оторвало стопу.