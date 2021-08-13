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В Петербурге завершено шестилетнее расследование дела об убийстве курсанта МВД по мотивам ненависти

Обвиняемый в убийстве курсанта МВД 33-летний Антон Головырцев готов предстать перед судом. Об этом 13 августа сообщает ГСУ СК по Петербургу. Расследование велось шесть лет и наконец завершено.

По данным следствия, Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи родительской квартиры. Он нигде не учился и не работал, увлекался радикальными идеями и стрельбой, негативно относился к полиции. В 2010 году он приобрел газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие испытывал в лесу Курортного района. В 2014 году Головырцев решился на убийство какого-нибудь представителя власти, например полицейского.

18 февраля он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Петербургского университета МВД. Его привлекла форма. Из пистолета Головырцев выстрелил молодому человеку в шею. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее мужчина уже был осуждён за ряд тяжких преступлений и получил 19,5 лет в колонии строгого режима. Судом было установлено, что он со своим товарищем Николаем Мотовиловым в марте установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Бомба была обнаружена нарядом ДПС. В октябре взрывное устройство было установлено у поста на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В половине четвертого дня был совершен подрыв, в результате которого 66-летней пенсионерке оторвало стопу.

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Комментарии (2)

266200041
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты....2202 2003 7520 0340.
266200041
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты... 2202 2003 7520 0340.
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