Коронавирус покрыл всю избыточную смертность в Москве: 6 583 умерших за июль

«В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6 464 случая. COVID-19 в июле в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6 583 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле. От ковида как основной причины смерти в июле умерли 6 145 человек. 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях», — сообщили 13 августа в департаменте.

Департамент здравоохранения Москвы проанализировал данные по смертности за июль 2021 года и заявил о том, что COVID-19 покрыл всю избыточную смертность в столице в этот месяц.

Чиновники отметили, что заболеваемость COVID-19 за весь июль практически достигла уровня конца 2020 года, пика второй волны, и отяготилась влиянием жаркой погоды, а также более агрессивным штаммом вируса.



«Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом, его последствия, и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту», — добавили в департаменте здравоохранения столицы.



Летальность от коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет 2,93%, если учитывать только случаи, где ковид явился основной причиной. И 3,95%, если учесть все случаи, где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.



Ранее «Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России статистику смертей от коронавируса пополнили 815 человек. Это рекорд с начала пандемии. Предыдущий рекорд был обновлен вчера, 12 августа, когда насчитали 808 смертей. В июле и августе этот показатель 4 раза поднимался до 799.