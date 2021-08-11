В России летальная статистика от коронавируса в 4-й раз пополнилась рекордными 799 смертями за сутки

Рекордный показатель в 799 был достигнут в четвертый раз. До этой отметки число зафиксированных смертей за сутки поднималось 16, 24 и 29 июля.



В Петербурге летальная статистика по коронавирусу пополнилась 43 смертями, что меньше, чем вчера, когда насчитали полсотни погибших.

