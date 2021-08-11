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В России летальная статистика от коронавируса в 4-й раз пополнилась рекордными 799 смертями за сутки

За прошедшие сутки по России зафиксировали 799 смертей от COVID-19. Накануне их было 792. Это следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, опубликованных 11 августа.

Рекордный показатель в 799 был достигнут в четвертый раз. До этой отметки число зафиксированных смертей за сутки поднималось 16, 24 и 29 июля.

В Петербурге летальная статистика по коронавирусу пополнилась 43 смертями, что меньше, чем вчера, когда насчитали полсотни погибших.

Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 забрал жизни 167 241 человека, из которых 19 800 — в Петербурге.

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Комментарии (9)

lenaF
Вот только что прилетело с просторов интернета:
Человечество не может превысить две величины — скорость света и число 799 человек, ежедневно умирающих от ковида в России по данным российской статистики (с)
Resident_Ev1l
799 какое то магическое число...
265895278
Это было бы смешно, если бы не было так грустно: умирают же наши соотечественники :(
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