В России снова рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Летальная статистика в Петербурге не превышает 70 в день

Накануне летальную статистику в городе пополнили 68 человек. До 70 этот показатель последний раз поднимался 26 июля.



По России вновь зафиксировали 799 смертей за сутки. Таким образом, рекордный показатель был достигнут в третий раз. До этой отметки летальная статистика за сутки поднималась 16 и 24 июля. Накануне умерших было на 1 меньше.