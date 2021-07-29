В России снова рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Летальная статистика в Петербурге не превышает 70 в день

Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни…
В соvid надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Мы верим твёрдо в героев сovid.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Дерзкий путь наверх сложен,
Лидерам сегодня трудно…
Знаем, победить covid сможем,
Если совершим чудо!
Судьи будут к нам строги,
Но, в конце концов, поверьте,
Скажут нам, что мы – боги,
Скажут: "Молодцы, черти!"
Мы верим твёрдо в героев сovid.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Шествуй в Изолятор гордо,
К солнечной стремись награде
Ради красоты оптимизаций,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно,
Надо жить на свете ярко!
Сложат и о нас песни,
Будет небесам жарко!
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!