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Рекордное число погибших от COVID-19 пополнило общероссийскую статистику за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 808 смертей от коронавируса. Об этом 12 августа сообщает оперштаб.

Накануне, 11 августа, этот показатель в четвертый раз поднялся до 799. Общее число погибших от COVID-19 в России выросло до 168 049.

В Петербурге летальная статистика по коронавирусу пополнилась 48 смертями. Вчера их было 43. С начала пандемии от коронавируса в городе умерли 19 848 человек.

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Комментарии (12)

lenaF
В комздрав бы об этом написать с указанием номера поликлиники. Хотя, конечно, вы и так уже много времени потратили ((
Ayrton Senna
Да всем уже по боку на этот ковид. Закончилась уже истерия. Пора бы власти задуматься над другими способами манипулирования умами и кошельком граждан.
266065285
Записался на прививку в среду на день, в обеденный перерыв, через Госуслуги. Смотрю ещё - номерки вокруг моего времени не взяты, толпы не будет, отлично. Пришёл - говорят, ждите второго, ампулу для Вас одного вскрывать не будем. Прождал полчаса и ушёл, на работу-то надо. Вдогонку они мне сказали, что утром народу много до 12, прямо очередь, точно привьют. Ок, записался сегодня на 10 утра. Ровно та же самая история. Итого два потерянных часа, прививку не сделал. Из каждого утюга взывают к сознательности чтобы все прививались - и что? Сделать на Госуслугах запись по парам, неужели так трудно? И если днём никого нет, почему не сделать утреннюю смену и затем вечернюю часов с 17 до 22, чтобы люди после работы спокойно успевали? А то закрываются в 19, я в это время работаю ещё.
Пусть теперь кто-нибудь назовёт меня антипрививочником, есть что ответить.
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