Рекордное число погибших от COVID-19 пополнило общероссийскую статистику за сутки

Накануне, 11 августа, этот показатель в четвертый раз поднялся до 799. Общее число погибших от COVID-19 в России выросло до 168 049.



В Петербурге летальная статистика по коронавирусу пополнилась 48 смертями. Вчера их было 43. С начала пандемии от коронавируса в городе умерли 19 848 человек.

