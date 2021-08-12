Рекордное число погибших от COVID-19 пополнило общероссийскую статистику за сутки

Записался на прививку в среду на день, в обеденный перерыв, через Госуслуги. Смотрю ещё - номерки вокруг моего времени не взяты, толпы не будет, отлично. Пришёл - говорят, ждите второго, ампулу для Вас одного вскрывать не будем. Прождал полчаса и ушёл, на работу-то надо. Вдогонку они мне сказали, что утром народу много до 12, прямо очередь, точно привьют. Ок, записался сегодня на 10 утра. Ровно та же самая история. Итого два потерянных часа, прививку не сделал. Из каждого утюга взывают к сознательности чтобы все прививались - и что? Сделать на Госуслугах запись по парам, неужели так трудно? И если днём никого нет, почему не сделать утреннюю смену и затем вечернюю часов с 17 до 22, чтобы люди после работы спокойно успевали? А то закрываются в 19, я в это время работаю ещё.
Пусть теперь кто-нибудь назовёт меня антипрививочником, есть что ответить.