Всех привитых в Петербурге мигрантов посчитают. Смольный должен запустить ИС «Вакцинация» с 16 августа

Специально для учета вакцинированных мигрантов в Петербурге разрабатывается информационная система «Вакцинация». К ней с 16 августа должны подключить медицинские центры, выбранные Агентством медицинского туризма.



Решение о том, что такая система необходима, было принято на совещании в Смольном в начале августа. Необходимость ее создания возникла в связи с тем, что у иностранных граждан нет доступа к порталу «Госуслуги», а значит, они не могут получить QR-коды или сертификаты о вакцинации. С помощью этой системы можно будет также отследить, кто из мигрантов уже вакцинирован, а кто — нет. Без нее же они могут получить только бумажный сертификат о прививке.

