FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Всех привитых в Петербурге мигрантов посчитают. Смольный должен запустить ИС «Вакцинация» с 16 августа

Специально для учета вакцинированных мигрантов в Петербурге разрабатывается информационная система «Вакцинация». К ней с 16 августа должны подключить медицинские центры, выбранные Агентством медицинского туризма.

Решение о том, что такая система необходима, было принято на совещании в Смольном в начале августа. Необходимость ее создания возникла в связи с тем, что у иностранных граждан нет доступа к порталу «Госуслуги», а значит, они не могут получить QR-коды или сертификаты о вакцинации. С помощью этой системы можно будет также отследить, кто из мигрантов уже вакцинирован, а кто — нет. Без нее же они могут получить только бумажный сертификат о прививке.

Как рассказали «Фонтанке» в медицинских центрах «Ладья» и «Делар», которые входят в список Агентства медицинского туризма, вся необходимая информация от медцентров передана в соответствующие комитеты Смольного. 12–13 августа вакцину завезли в центры, и теперь там ждут подключения к информационной системе. Ее должны запустить в понедельник.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний