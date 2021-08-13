Губернатор Воронежской области сообщил о новых пострадавших из-за взрыва в автобусе

Число пострадавших от взрыва в автобусе Воронежа возросло до 22 человек, двое из них скончались. Между тем еще трое получивших травмы горожан обратились за медицинской помощью.



Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев 13 августа, на данный момент лечение в медицинских учреждениях проходят 15 человек.



«13 человек находятся в БСМП № 1, один из которых — в реанимации в тяжелом состоянии. Другие 12 пациентов — в состоянии средней степени тяжести. В ВОКБ № 1 лечение получают двое пострадавших. Один из них поступил вчера вечером с ожогами 1–2 степени и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй переведен сегодня из БСМП № 1, он в тяжёлом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами», — написал Гусев.

