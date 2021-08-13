Депутата Резника оставили под домашним арестом до ноября. В прогулках ему отказали

По их словам, Октябрьский районный суд полностью удовлетворил ходатайство следователя, а также отклонил просьбу депутата разрешить ему прогулки на пару часов в день.



На заседании суда парламентарий заявил, что решение носит политический характер, чтобы не дать ему возможность участвовать в жизни города. «Первая часть домашнего ареста заключалась в том, чтобы не пустить меня на выборы. Вторая часть будет заключаться в том, чтобы я не мог дальше принимать участие в избирательной кампании, агитировать против «Единой России», за «Умное голосование», за Петербург», — процитировали слова Резника его помощники.

