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Депутата Резника оставили под домашним арестом до ноября. В прогулках ему отказали

Суд оставил петербургского депутата Резника под домашним арестом

Петербургскому депутату Максиму Резнику продлили срок домашнего ареста до 10 ноября. Об этом 13 августа «Фонтанке» сообщили помощники депутата.

По их словам, Октябрьский районный суд полностью удовлетворил ходатайство следователя, а также отклонил просьбу депутата разрешить ему прогулки на пару часов в день.

На заседании суда парламентарий заявил, что решение носит политический характер, чтобы не дать ему возможность участвовать в жизни города. «Первая часть домашнего ареста заключалась в том, чтобы не пустить меня на выборы. Вторая часть будет заключаться в том, чтобы я не мог дальше принимать участие в избирательной кампании, агитировать против «Единой России», за «Умное голосование», за Петербург», — процитировали слова Резника его помощники.

Отметим, что Резник находится под домашним арестом в связи с обвинением по делу о наркотиках (по данным следствия, депутат приобрел для личного потребления наркотическое средство массой 18,2 грамма).

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Комментарии (2)

266081655
Никак главного разлагателя России задержали? На символы покушался? На Терешкову с Рождественским?
Печенеги и половцы
Своим потребление дури, кому он навредил? Торговец продавший должен быть, по логике вещей, отловлен и наказан или в зазеркалье другие принципы?
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