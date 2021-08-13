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Платок со слезами Месси продают за миллион долларов. Поклонники требуют скидку, ведь он наверняка уже высох

Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов

В Сети выставили на аукцион бумажную салфетку, которую якобы использовал футболист Лионель Месси во время пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны». Объявление было опубликовано 12 августа на сайте Mercado Libre.

Начальная стоимость составляет миллион долларов. Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал спортсмена, который позволит в будущем его клонировать.

В комментариях пользователи просят скидку в тысячу долларов, так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из «ПСЖ».

«Барселона» 5 августа объявила о том, что новый контракт с 34-летним Месси подписан не будет. Во время прощальной пресс-конференции аргентинец не сдержал слез. 10 августа футболист официально стал игроком французского «Пари Сен-Жермен».

Лионель Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за неё. Вместе с клубом форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Месси — рекордсмен «Барселоны» по числу сыгранных официальных матчей (778) и забитых голов (672). Он является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

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Комментарии (1)

266081655
А трусы с его следами не продают?
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