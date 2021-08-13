Платок со слезами Месси продают за миллион долларов. Поклонники требуют скидку, ведь он наверняка уже высох

В Сети выставили на аукцион бумажную салфетку, которую якобы использовал футболист Лионель Месси во время пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны». Объявление было опубликовано 12 августа на сайте Mercado Libre.



Начальная стоимость составляет миллион долларов. Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал спортсмена, который позволит в будущем его клонировать.



В комментариях пользователи просят скидку в тысячу долларов, так как платок уже наверняка высох. Также у автора объявления спрашивают, нет ли у него туалетной бумаги из «ПСЖ».

