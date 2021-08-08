В Испании 8 августа началась пресс-конференция нападающего Лионеля Месси, которая посвящена его уходу из «Барселоны». Появившись перед журналистами, футболист не смог сдержать слез.
Лео 😭😭😭😭😭😭— Матч ТВ (@MatchTV) August 8, 2021
Весь зал, вся Каталония плачут вместе с ним. Все мы плачем сегодня вместе с Лео
📹 ютуб «Барселоны» pic.twitter.com/QA6YOm1F7V
«Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно», — сказал аргентинец.
Месси играл за «Барселону» с 2000 года. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Президент клуба сегодня заявил, что форвард уходит в «ПСЖ», правда, сам Месси это подтверждать отказался.