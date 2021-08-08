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Месси расплакался на пресс-конференции по поводу ухода из «Барселоны»

В Испании 8 августа началась пресс-конференция нападающего Лионеля Месси, которая посвящена его уходу из «Барселоны». Появившись перед журналистами, футболист не смог сдержать слез.

«Не знаю, смогу ли я начать говорить. Последние несколько дней я думал и размышлял о том, что могу сказать здесь. Я был в ступоре и нахожусь в нем до сих пор. Это очень сложно после всего этого долгого пути. Я не был готов. Год, когда случилась вся эта история с бюрофаксом, остался в прошлом. Но я не хотел уходить в этом году. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего. Мы всегда подчеркивали наше благополучие, я чувствовал, что здесь мой дом. Я наслаждался жизнью в Барселоне. Это было чудесно», — сказал аргентинец.

Месси играл за «Барселону» с 2000 года. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ. Президент клуба сегодня заявил, что форвард уходит в «ПСЖ», правда, сам Месси это подтверждать отказался.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Крокодиловы слезы - жадность фраера сгубила.
Antipode
Месси еще поиграет за ПСЖ. Его запаса хватит года на 3-4 точно. Сейчас доходы ПСЖ вырастут за счет мерчандайзинга. Французская лига тоже выиграет, а испанская потеряет в доходах. Катарские принцы свое возьмут, будьте уверены.
hal9000
Так у него закат уже..зачем он нужен??..)..похоже катарских принцев недурно развели..))
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