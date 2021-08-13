Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали после выхода из спецприемника за пост с нацистской атрибутикой

В Москве на 15 суток арестовали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) после выхода из спецприемника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.



По его словам, причиной стала «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Тверской суд Москвы признал Флорес виновной из-за поста в Instagram. Она разместила в соцсети фотоколлаж с лидером группы Tokio Hotel Биллом Каулитцем в нацистской форме.

Флорес задержали накануне, 12 августа, когда ее отпустили из спецприемника после административного ареста. 22 июля ей назначили 15 суток.