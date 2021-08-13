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Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали после выхода из спецприемника за пост с нацистской атрибутикой

В Москве на 15 суток арестовали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) после выхода из спецприемника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

По его словам, причиной стала «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Тверской суд Москвы признал Флорес виновной из-за поста в Instagram. Она разместила в соцсети фотоколлаж с лидером группы Tokio Hotel Биллом Каулитцем в нацистской форме.

Флорес задержали накануне, 12 августа, когда ее отпустили из спецприемника после административного ареста. 22 июля ей назначили 15 суток.

В конце июля в Москве за день были задержаны сразу трое участников Pussy Riot в разных местах, а за неделю до этого в Петербурге была задержана другая активистка группы. У полиции насчет последней была информация, что она якобы собиралась сорвать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 в Северной столице.

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Комментарии (7)

W Bons
большой бюст Флорес уже символика
ShkVAl
Идиоты развлекаются как и должно быть… порно в музее, пляски в церкви… не слежу за творчеством идиотов, наверняка репертуар обширен.
И да, полиция ночью не ест, днём не спит, чтоб «никому неизвестную девчонку» поймать. И само собой, президент ее боится.
Для кого такие комментарии? Для лоботомированных ардипитеков?
jokir
Царёк наверное от своих гнусностей в ладошки хлопает 🤣 - отомстил девчонкам)
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