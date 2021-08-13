В Воронеже продолжаются неприятности. 13 августа сначала эвакуировали торговый центр, рядом с которым взорвался автобус, а около полудня трёх человек забрали в больницу после наезда на тротуаре.



Как сообщает областное ГУ МВД, в 12:10 на проспекте Труда, 141, по предварительным данным, 45-летний местный житель на «Опеле Астре» выехал на встречную полосу, а потом на тротуар. Травмы получили три пешехода. Водитель пояснил, что у него резко ухудшилось самочувствие.

