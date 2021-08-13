FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.57р86.35р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

В Воронеже автомобиль выехал на тротуар и сбил несколько пешеходов

В Воронеже продолжаются неприятности. 13 августа сначала эвакуировали торговый центр, рядом с которым взорвался автобус, а около полудня трёх человек забрали в больницу после наезда на тротуаре.

Как сообщает областное ГУ МВД, в 12:10 на проспекте Труда, 141, по предварительным данным, 45-летний местный житель на «Опеле Астре» выехал на встречную полосу, а потом на тротуар. Травмы получили три пешехода. Водитель пояснил, что у него резко ухудшилось самочувствие.

Утром эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Галерея Чижова», неподалеку от которого вчера в автобусе произошел взрыв. «Фонтанке» в ТРК сказали, что это была штатная проверка систем безопасности. Центр быстро вернулся к работе в обычном режиме.

12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на Кольцовской улице в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. Он попал на видео. Пострадали около 20 человек. Две женщины погибли. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

263836471
/Ждём и дальше честной непредвзятой информации из Воронежа!
dragvs
Снова теракт скрывают, сели в лужу.
Аппаратчик мокрой классификации
Воронеж - не лондОн, значит не теракт!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний