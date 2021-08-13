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Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО «Международное партнерство за права человека»

В России нежелательной организацией признали бельгийскую неправительственную организацию «Международное партнерство за права человека»*. Об этом 13 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Такое решение было принято «по результатам изучения поступивших материалов». В ведомстве добавили, что деятельность International Partnership for Human Rights (IPHR) представляет угрозу для конституционного строя и безопасности РФ. Информация была направлена в Минюст России для внесения организации в соответствующий перечень.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной работу «Проект Медиа»*, главный редактор которого признан иностранным агентом.

Накануне, 12 августа, как писала «Фонтанка», в Пскове к 11 годам лишения свободы приговорили мужа экс-главы отделения «Открытой России»* (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной Артема Милушкина. Мужчина сломал скамейки в клетке, из-за чего заседание прервали. Вскоре вынесли приговор и его жене. Она получила 10,5 года колонии с отсрочкой до 2024 года.

*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

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Комментарии (4)

W Bons
право первой ночи нужно вернуть , обязательно
Fontanka_reader
Конечно же права человека в РФ нежелательны совсем…. А почему нет одобряющих собраний трудовых коллективов? Мы, такелажники Заполярья, все как один, решительно одобряем и требуем возврата крепостного права…Впрочем сейчас, вероятно, трудовой коллектив артели имени Пригожина появится тут с одобрямсом.
Romul1960
Дальше дальше и дальше в изоляцию и все ближе к КНДР... везде и во всем.
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