Генпрокуратура признала нежелательной бельгийскую НПО «Международное партнерство за права человека»

В России нежелательной организацией признали бельгийскую неправительственную организацию «Международное партнерство за права человека»*. Об этом 13 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Такое решение было принято «по результатам изучения поступивших материалов». В ведомстве добавили, что деятельность International Partnership for Human Rights (IPHR) представляет угрозу для конституционного строя и безопасности РФ. Информация была направлена в Минюст России для внесения организации в соответствующий перечень.