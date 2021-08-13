Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 19 человек. Об этом утром 13 августа сообщил в своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.



В городских больницах остаются 14 человек. Из них 12 — в БСМП №1, в том числе трое с тяжёлыми травмами в реанимации, а девять — в состоянии средней степени тяжести. Ещё один тяжёлый пострадавший, с ожогами 1 — 2-й степени, находится в реанимации ВОКБ №1.



Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, где он получил необходимую помощь, а затем перенаправили в БСМП №10 в связи с травмами нижних конечностей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Четверых после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпустили по домам.

