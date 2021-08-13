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Губернатор Воронежской области: Пострадавших при взрыве в автобусе стало больше

Число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 19 человек. Об этом утром 13 августа сообщил в своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В городских больницах остаются 14 человек. Из них 12 — в БСМП №1, в том числе трое с тяжёлыми травмами в реанимации, а девять — в состоянии средней степени тяжести. Ещё один тяжёлый пострадавший, с ожогами 1 — 2-й степени, находится в реанимации ВОКБ №1.

Одного пациента доставили в областную офтальмологическую больницу, где он получил необходимую помощь, а затем перенаправили в БСМП №10 в связи с травмами нижних конечностей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Четверых после оказания медпомощи в удовлетворительном состоянии отпустили по домам.

Одна женщина, напомним, скончалась в больнице. Как уже сообщалось, по данным ТАСС, детей среди пострадавших нет.

Фото: voronezh.sledcom.ru
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12 августа около 21:30 в Воронеже на остановке общественного транспорта на улице Кольцовской в автобусе ПАЗ прогремел взрыв. Он попал на видео. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

Фото: voronezh.sledcom.ru

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